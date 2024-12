‘Efeito Cascata’ operação da PC prende suspeitos de tráfico no ES

A Polícia Civil deflagrou a operação ‘Efeito Cascata’ que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa de dois homens nos bairros da Penha e Itararé, em Vitória. Também fizeram parte da operação a Guarda Municipal e o 3º Distrito Policial.

Os dois são traficantes e a investigação apontou que a dupla estimulava moradores de rua a praticarem furtos no comércio da região de circunscrição do 3º Distrito Policial em troca de entorpecentes.

Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa no dia 12 de dezembro, na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.

“Uma ação desenvolvida de forma integrada com a Guarda Municipal de Vitória. Precisamos intervir nesse processo de furtos qualificados a comércio e residências nessa região. É um trabalho que ataca a cadeia de crimes, que segue um fluxo que precisamos parar. Após essa ação, houve uma queda de, aproximadamente, 40% nos crimes dessa natureza na região”, disse o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

Com o indivíduo que residia no bairro Da Penha, foi arrecadado R$ 550,00 em espécie e um celular posteriormente identificado como produto de crime de roubo. A ação ocorreu no dia 07 de novembro.

Já no dia 03 de dezembro, no bairro de Itararé, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do segundo indivíduo, que tem passagem criminal pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e está preso desde agosto deste ano.

“Ambos são traficantes de drogas conhecidos por atuarem na região da Praia do Canto, em Vitória. A apuração delitiva apontou que os investigados estimulam o furto a comércio da região ao vender drogas para moradores de ruas que, para sustentar o vício e o consumo de entorpecentes ilícitos, subtraem à noite mercadorias das lojas”, disse o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond.