Famílias capixabas fecham 2024 mais dispostas a consumir

Mais uma boa notícia para a economia capixaba: as famílias estão mais dispostas a consumir, o que pode indicar um aumento de vendas no varejo ainda em 2024. O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) no Espírito Santo, neste mês, é um dos maiores observados desde dezembro de 2014 – 111,1 pontos, sendo que valores acima de 100 indicam grau de satisfação do consumidor.

Em dezembro, observou-se uma estabilidade em relação a novembro. Apesar disso, os subíndices do ICF Disposição para o consumo e Momento para compra de bens duráveis seguem crescendo.

As informações são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do ICF, divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A disposição para o consumo das famílias chegou ao nível de satisfação, ao registrar um avanço de 3,6%, saindo de 96,7 para 100,1 pontos. Para o Connect, o alcance desse nível sinaliza um momento de maior segurança financeira e confiança dos consumidores, possivelmente impulsionado pelo mercado de trabalho aquecido (taxa de desocupação no estado chegou a 4,1%), aumento da renda (que cresceu 11% nos últimos 12 meses), acesso facilitado ao crédito e uma perspectiva otimista em relação ao cenário econômico atual.

Consumo capixaba

“Para o comércio, esse ambiente positivo traz boas expectativas para as vendas de Natal e de fim de ano, sugerindo que os consumidores estão mais propensos a consumir neste período e que isso pode se traduzir em um aquecimento significativo das vendas”, explicou a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio.

O subíndice Momentos para compra de bens duráveis, que indica se as famílias acreditam que o momento é bom ou não para compra de bens como eletrodomésticos, TVs e computadores, aumentou 10,59%, saindo de 75,6 pontos em novembro para 83,6 em dezembro.

Já a Perspectiva de consumo, que aponta uma percepção do nível de consumo nos próximos meses em relação ao ano passado, apresentou um aumento de 4,27% entre novembro (122,3) e dezembro (127,5).

“Esse resultado apresenta uma ótima expectativa para o comércio capixaba no último mês do ano, pois indica que as famílias esperam consumir mais nas próximas semanas. Em especial, o consumo pode ser direcionado para a compra de produtos de maior valor agregado, como eletrodomésticos e eletrônicos”, ressaltou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Renda familiar

O ICF das famílias de menor renda (até 10 salários mínimos, ou seja, R$ 14.120) apresentou uma retração de 0,21% em dezembro, saindo de 110,2 para 110 pontos, e o das famílias de maior renda, acima de 10 salários mínimos, teve um aumento de 1,23% neste mês, chegando a 118,2.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.