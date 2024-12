Governo anuncia licitação para reurbanização da Orla de Praia Grande

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quinta-feira (26), a publicação do edital de licitação para a obra de revitalização da Orla de Praia Grande, no município de Fundão.

O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) é de R$ 16,7 milhões.

Durante o evento, realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, Casagrande destacou os investimentos feitos pelo Governo do Estado por todo o litoral do Espírito Santo. “O lançamento do edital de reurbanização da primeira etapa de Praia Grande é muito importante para o município de Fundão, mas principalmente para o Espírito Santo. É uma obra muito esperada pela população e que será fundamental para o desenvolvimento do turismo”, disse o governador.

Outras praias também estão dentro do investimento

Casagrande prosseguiu: “Isto porque esta obra faz parte de um conjunto de investimentos que temos realizado em áreas turisticamente importantes. Fizemos investimentos, por exemplo, no engordamento da praia de Meaípe; na estrada do parque de Goiapaba-açu; na orla de Piúma; na Lagoa do Meio, em Marataízes; na orla de Marobá, em Presidente Kennedy; Costa Azul, Castelhanos e Ubu em Anchieta; orla e ciclovia em Vila Velha; pavimentação da ES-010 até Nova Almeida; em Guriri; em Barra Nova; em Itaúnas, ou seja, todo o litoral capixaba tem investimentos na área turística”, pontuou.

A obra de revitalização da Orla de Praia Grande – 1ª etapa, trecho 2, vai contemplar uma área de 2.234, que se estende da Passarela da Moqueca até a Praia do Amor, na Rodovia do Sol. A obra vai promover a valorização da região, a preservação ambiental e o fomento ao turismo. Com as intervenções, a população vai passar a contar com um espaço acessível e seguro, para a prática de atividades esportivas e de lazer.

Serão construídos dois calçadões, uma ciclovia e pista para veículo especial, promovendo mobilidade e acessibilidade. A área vai receber pavimentação com 25.102,85 m² de blocos de concreto e 6.233,70 m² de passeios e será implantada rede de drenagem com 1.856 metros, incluindo poços de visita e bocas de lobo para melhor manejo de águas pluviais.

A estrutura de lazer vai contar com a construção de decks, pórticos de madeira, bicicletários, cestos de coleta seletiva e paisagismo com plantio de 11.391,32 m² de grama esmeralda e 274 novas árvores.