ICEPi fecha 2024 com importantes conquistas e com projetos em destaque

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) tem muito a comemorar no final deste ano e um 2025 cheio de novos desafios pela frente. Em 2024, projetos conquistaram prêmios, foram reconhecidos internacionalmente e, para completar, dois novos Programas de Residência foram aprovados, mostrando que a inovação e a formação de profissionais têm sido essenciais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em outubro, o Laboratório de Inovação e Direito à Saúde (Lab SUS + Justiça) se destacou no Prêmio Justiça e Saúde 2024, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conquistando o primeiro e o segundo lugares. O projeto concorreu no Eixo I – Práticas voltadas à redução da judicialização da saúde pública e suplementar pela composição pré-processual dos conflitos, assim como o Centro de Negociação Preventiva em Saúde (CNPS), que ficou em primeiro lugar.

Além disso, o projeto teve presença internacional, apresentando dois trabalhos no I Congresso Internacional de Direito Sanitário, em Granada, na Espanha, debatendo os temas “Linha de defesa na judicialização da saúde mental no Espírito Santo, Brasil: pela técnica e pelos direitos humanos” e “Justiça social e saúde pública: o dilema da judicialização na assistência farmacêutica no Estado do Espírito Santo”.

E as boas notícias se seguiram. O aplicativo Gota de Vida, criado pelo ICEPi em parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), também foi premiado no Prêmio Inoves 2024, na categoria “Projeto em Desenvolvimento”. Lançado em junho de 2023, o app atingiu a marca de 10 mil downloads em outubro deste ano, ajudando a fidelizar doadores de sangue de maneira simples e eficiente. O projeto ainda foi destaque em novembro, com a apresentação do trabalho na Conferência de Saúde Pública da Lusofonia, em Lisboa, Portugal.

A aprovação de dois novos Programas de Residências Médicas, em Neurologia e Cirurgia Vascular, garantirá que médicos se especializem, fortalecendo ainda mais o SUS capixaba. Essas vagas são mais uma conquista ao ICEPi, que tem como um dos objetivos formar profissionais qualificados e capacitados para os desafios da saúde pública. O pedido de credenciamento aos novos programas foi feito em junho deste ano e o parecer favorável foi emitido em novembro e dezembro, respectivamente. Os dois programas terão uma (01) vaga cada, para início em março de 2025, ofertadas a médicos aprovados no Exame Nacional de Residência (Enare) de 2024.

Ao longo de 2024, o Projeto de Desenvolvimento de Práticas Gerenciais Aplicadas à Educação em Saúde (PGAES) emitiu mais de 5.500 certificados, oferecendo especializações, cursos de atualização e Programas de Residências.

A inovação também foi destaque no ano. A plataforma e-Conselho, que facilitou a participação nas conferências de saúde, e o Integra Saúde Capixaba, que unifica os dados de saúde do estado, são apenas alguns exemplos de como a tecnologia está transformando o SUS. Além disso, o projeto ProticSUS também lançou novos sistemas de gestão, com 74 painéis de indicadores que auxiliam gestores na tomada de decisões.