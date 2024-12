Incaper produz documentário sobre as histórias das feiras capixabas

As tradicionais feiras capixabas, que fazem parte da rotina das cidades e são responsáveis por girar a economia local e gerar emprego e renda, no campo e na cidade, ganharam um documentário produzido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Leia também: Novo helicóptero vai reforçar ações policiais e salvar vidas no ES

O documentário, intitulado “Feiras Capixabas: Vivências e Histórias”, está disponível no canal do Instituto no YouTube.

O documentário explora a relevância cultural e social das feiras, além de evidenciar os desafios e a resistência, destacando o papel crucial da agricultura familiar na economia do Estado. Com relatos de quem produz e consome, o vídeo traz ainda um olhar sobre as relações construídas nesses espaços, indo além de sua função-base enquanto comércio.

A ideia do documentário partiu da extensionista Hanny Slany, que, a princípio, pensou em realizar um artigo a partir da pesquisa sobre o tema. Entretanto, a abordagem do trabalho desenvolvido a fez compreender a necessidade de mostrar, em imagens, todo o contexto ao qual ela se dedicou.

“Queria dar voz a essas pessoas que trabalham todos os dias, passam por desafios e problemas e, muitas das vezes, não têm atenção devida. Divulgar ainda mais as feiras e seu valor cultural, com o objetivo de sensibilizar a sociedade, tentar estimular o aumento do público e atrair a atenção do poder público para possibilidades de investimentos e políticas públicas para essa população, essa categoria, foram as intenções com o documentário”, destacou a idealizadora e servidora do Incaper, Hanny Slany.

Documentário “Feiras Capixabas: Vivências e Histórias” – assista aqui. // Duração: 17min55s

Inscreva-se no canal do Incaper no YouTube para receber nossos conteúdos e conferir o que já foi produzido.