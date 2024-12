Novo helicóptero vai reforçar ações policiais e salvar vidas no ES

Acaba de chegar no Brasil, o helicóptero Esquilo B4 H130, fabricado pela Airbus, na cidade de Toulouse, na França, A aeronave foi adquirida por R$ 30 milhões pelo governo do Estado, para compor a frota de aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo. O helicóptero se encontra, atualmente, na Helibras, localizada em Itajubá, em Minas, para ser adaptado ao padrão do governo capixaba.

O Notaer, que em 2025 vai completar 33 anos de fundação, ganhará uma sede própria, dentro da área onde fica o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, na Grande Maruípe, em Vitória. Terá uma sede administrativa e um hangar. O Notaer foi fundado em 1992 e atualmente conta com helicópteros que dão apoio às operações das forças de segurança do Estado e também para resgates e transportes na área da saúde. Estes são alguns dos investimentos volumosos que o governador Renato Casagrande (PSB) faz no sistema de segurança pública e no de defesa civil, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Hoje, o governo Estadual possui quatro helicópteros. Quinta aeronave, o B4 H130 é um helicóptero monomotor da Airbus com capacidade para dois pilotos e cinco passageiros. O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly de Aguiar, os tenentes-coronéis Daniel Quintella, Knaip e Saulo e o major Kunsch estiveram na sede da Helibrás para receber a nova aeronave:

“Esse novo helicóptero poderá ser utilizado para voos governamental, aeromédico, em operações policiais e na defesa civil, como resgate de pessoas vítimas de acidentes automobilísticos ou de tragédias climáticas”, explicou o secretário Aguiar.

Nova sede

O tenente-coronel Daniel Quintella é o chefe do Notaer e vem acompanhando pessoalmente, todos os dias, a construção da sede da unidade. O espaço administrativo conta com dois pavimentos, auditório, alojamentos masculino e feminino, além de banheiros masculino e feminino e refeitório. Terá ainda um local para recebimento de instrução para 60 pessoas.

O hangar das aeronaves vai abrigar também o setor de manutenção, oficinas, sala de mecânica e sala de embarque. O hangar, além de estar sendo reformado, vai ser ampliado, ocupando um espaço de 12 metros por 20, podendo, assim, comportar cinco helicópteros.

Agrupamento técnico

O Notaer é considerado um dos mais técnicos e versáteis grupamentos aéreos do País, sendo referência ao lado dos existentes em São Paulo e em Minas Gerais, por exemplo. Alguns fatores, além do alto grau de profissionalismo, contribuem para essa performance. Entre eles está a característica geográfica do Espírito Santo, que liga o litoral às regiões de montanha em um curto espaço de tempo, e por possuir uma integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que é um serviço de atendimento médico gratuito que atende a situações de urgência e emergência.

“O aeromédico faz atendimentos pré e inter-hospitalares, além do transporte de órgãos vitais para transplantes. O helicóptero é uma unidade de saúde, equipada com UTI e médico e enfermeiro emergencistas a bordo. A equipe de plantão fica nas dependências do Notaer e também terá seu espaço na sede que está sendo construída”, explicou o tenente-coronel Quintella.

Investimento de mais R$ 7 milhões

A sede do Notaer está sendo construída pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 7.544.100,52. Deve ser entregue agora em janeiro de 2025. “O Governo está elevando o padrão das instalações físicas destinadas as nossas equipes para uma das melhores do Brasil, com ambientes destinados para o estudo, treinamento, gestão administrativa e todos os recursos necessários para que nossas equipes possam se aprimorar, ainda mais, para continuar prestando serviços de excelência aos cidadãos de nosso Estado”, disse o secretário Jocarly Aguiar.

Desde 2023, o Notaer emprega em suas missões, quando há necessidade, um imageador térmico, equipamento de última geração que, instalado dentro de uma aeronove, vê o que policiais militares ou civis, em terra ou no ar, não podem enxergar: detalhes capazes de revelar se uma pessoa está com um celular ou com uma arma na mão, por exemplo.

O aparelho tem um sistema de infravermelho que detecta a radiação emitida por objetos “quentes”. Assim, já vem ajudando a capturar criminosos escondidos em matas e ainda salvar pessoas perdidas em montanhas, mesmo no período da noite. Um imageador térmico capta imagens em alta resolução, podendo identificar rostos, corpos em movimento, placas de veículos e objetos. Se focar em uma pessoa com a mão no bolso, mostra se há algo sendo escondido. Como tem sensor de calor, o equipamento ajuda, por exemplo, a detectar pessoas em fuga ou escondidas.

Combate as organizações criminosas

O aparelho está ajudando a polícia capixaba a combater com muito mais precisão as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e de armas na Grande Vitória e nas cidades fora da Região Metropolitana

Instalado em um dos helicópteros, o imageador atua também em operações da defesa civil, como no resgate em alto mar, em montanhas – como no Caparaó –, combate a incêndios – detecta focos de fogo não perceptíveis para as pessoas. Também ajuda as forças policiais em operações e na captura de fugitivos de presídios.

As aeronaves do Notaer auxiliam a Capitania dos Portos e a Marinha no Espírito Santo quando necessário. E um helicóptero da unidade também foi enviado para auxiliar no resgate de vítimas de um dos maiores desastres naturais da história do Brasil, no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. O imageador foi levado também para os serviços.

Mais investimentos

Outro investimento no Notaer é a aquisição de um segundo caminhão de abastecimento dos helicópteros. O atual veículo foi comprado em 2014 e em breve a unidade vai receber um segundo caminhão ao custo de R$ 1,1 milhão.

O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Aguiar, disse que também está em andamento um concurso para novos pilotos, do qual podem participar oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e delegados de Polícia Civil. Atualmente, o Notaer conta com 25 pilotos e copilotos: “Os investimentos que o Governo realiza no Notaer fazem parte do Programa Estado Presente. O Notaer é importante para as policias e para o sistema de defesa civil, pois trabalha para a população”, afirmou o coronel Aguiar.