Kennedy anuncia ganhadores da campanha Nota Legal e Nota Rural

A Prefeitura de Presidente Kennedy realizou na última quinta-feira (19), na Praça Manoel Fricks Jordão, o sorteio das Campanhas Nota Legal e Nota Rural.

As iniciativas premiaram consumidores e produtores rurais que contribuíram para o fortalecimento da economia local e o incentivo à emissão de notas fiscais. Ao todo, foram distribuídos R$ 50 mil em vales-compras, sendo R$ 25 mil destinados a cada campanha.

A Prefeitura parabeniza os ganhadores e reforça o compromisso de fomentar a economia local por meio de iniciativas que valorizam a emissão de notas fiscais e o papel dos produtores rurais.

