Vila Velha: Solicitação de novas matrículas iniciam nesta sexta (27)

Começa, nesta sexta-feira (27), o prazo para solicitação de matrículas novas nas escolas da rede municipal de ensino de Vila Velha. O cadastro pode ser feito de forma online até o dia 5 de janeiro de 2025 Clicando Aqui ou acessando o site https://matricula2025.vilavelha.es.gov.br

A confirmação da disponibilidade da vaga será feita a partir de contato direto pela escola por meio dos telefones indicados no cadastro online no período de 15 a 22 de janeiro.



Para o ano letivo de 2025, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha disponibilizará um total de 59.546 vagas, sendo 44.007 para o Ensino Fundamental e 15.539 para a Educação Infantil. A rede municipal de ensino de Vila Velha conta com 116 escolas, atendendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Efetivação de matrícula

A Secretaria Municipal de Educação recomenda que os pais se atentem às ligações telefônicas e que mantenham o número de contato atualizado no cadastro online. Para efetivação da matrícula, após o contato telefônico com a confirmação da vaga pela unidade de ensino, entre os dias 15 e 22 de janeiro de 2025, o responsável legal do estudante ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá comparecer à secretaria escolar e entregar a documentação necessária (ver lista abaixo).



Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Sistema de Gestão Escolar (SGE) pelo telefone 27 99243-7383. O horário de atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Documentação necessária para matrícula

I – certidão de nascimento ou de casamento;

II – cartão de vacina;

III – declaração de caderneta de vacinação atualizada para estudantes que possuem até 18 anos (Portaria Conjunta SEMSA/SEMED n.º 001, de 21 de agosto de 2019);

IV – número do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

V – CPF do aluno e do responsável legal;

VI – número do NIS do estudante caso a família seja beneficiada por programas de distribuição de renda (Bolsa Família e outros);

VII – comprovante de escolaridade por meio do histórico ou de declaração escolar;

VIII – comprovante original de residência atualizado (últimos três meses), através do carnê do IPTU, da fatura de energia, de água, de telefone, de contrato de locação ou de outros documentos que o comprovem;

IX – título de eleitor e certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os estudantes maiores de 18 anos;

X – laudo médico para os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Dúvidas frequentes

– Onde emitir a declaração de vacina? Como proceder?

O documento pode ser emitido nas unidades de Saúde, via agendamento no site da PMVV ou, sem necessidade de agendamento, com atendimento por ordem de chegada. Também são entregues nas escolas que recebem ações da equipe de imunização da Prefeitura e nas campanhas externas de vacinação, que acontecem aos sábados, com programação divulgada com antecedência no site da Prefeitura. Para a emissão da declaração, é necessária apresentação do cartão de vacina. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece a obrigatoriedade da imunização das crianças, em casos recomendados pelas autoridades sanitárias.



– Meu/minha filho/a não está vacinado/a. O que fazer?

Procure uma unidade de Saúde para atualização da caderneta de vacinação.



– Ainda tenho dúvidas sobre a matrícula. Para onde posso ligar?

Entre em contato com o Sistema de Gestão Escolar (SGE) da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha pelo telefone (27) 99243-7383. O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h.