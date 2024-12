Operação Natal: PRF reduz número de mortes nas rodovias federais do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 desta quarta-feira (25) a Operação Natal 2024, iniciada no último 20. Durante os seis dias de operação, a PRF registrou 46 acidentes, sendo 13 desses acidentes considerados graves (com mortos ou feridos graves), 60 feridos e 3 óbitos, nas rodovias federais do estado do Espírito Santo.

Em comparação com a operação natal de 2023, o cenário deste feriado teve uma queda de 57% no quantitativo de óbitos. No ano anterior, foram registrados 7 óbitos, 63 feridos e 44 acidentes, sendo 9 desses acidentes considerados graves, em quatro dias de operação.

Os acidentes com mortos estão associados a fatores humanos, como o excesso de velocidade, a falta de atenção à condução e ultrapassagens proibidas ou mal sucedidas.

A principal conduta relacionada aos acidentes foi foco de fiscalização da PRF no estado: 733 condutores foram flagrados em excesso de velocidade. Com a utilização de radares portáteis em locais identificados como de risco ou de frequente abuso de velocidade, a PRF trabalhou com dois objetivos: aplicar a previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de punir os infratores e realizar uma operação presença. Com a ostensividade da fiscalização, a PRF busca que outros condutores repensem seus comportamentos no trânsito, praticando assim uma condução mais segura.

Durante a operação, 1.596 veículos foram abordados e fiscalizados pela PRF no Espírito Santo, sendo 16 deles recolhidos para o pátio. Além disso, foram realizados 1.453 testes de alcoolemia, resultando na detenção de uma pessoa.

Durante o período da Operação, a PRF também realizou operações conjuntas com os órgãos de fiscalização de trânsito do estado (Polícia Militar, Guardas Municipais de trânsito e Detran).