PM conclui ‘Operação Natal 2024’ e reforça segurança pública no ES

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Militar encerrou a Operação Natal 2024, uma ação estratégica que reforçou a segurança pública em todo o estado, especialmente nas áreas de maior movimentação do comércio varejista.

A operação, iniciada no dia 9 de dezembro, teve como principal objetivo prevenir crimes contra o patrimônio e garantir tranquilidade para a população durante o período de compras natalinas.

O policiamento foi intensificado em vias públicas próximas a estabelecimentos comerciais, pontos de ônibus e praias, locais que tradicionalmente registram grande fluxo de pessoas nesta época do ano. Para alcançar os objetivos, foram traçadas metas específicas, como o aumento do efetivo em áreas comerciais, a intensificação do patrulhamento preventivo e a realização de abordagens a pessoas e veículos suspeitos.

Ao longo da operação, uma média diária de 1.324 policiais militares atuaram em 487 viaturas, garantindo uma presença ostensiva em todo o estado. Como resultado, foram realizadas 14.634 abordagens a veículos e 14.025 abordagens a pessoas, o que levou à condução de 1.820 pessoas e a prisão em flagrante de 205 indivíduos. Além disso, foram emitidas 6.193 infrações de trânsito. Outro destaque foi a apreensão de 14.115 buchas e 24,4 kg de maconha, 32.497 papelotes e 20,8 kg de cocaína, 17.115 pedras e 2,8 kg de crack. Também foram recolhidas 33 armas de fogo e 331 munições.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública com a execução da Operação Natal 2024, que proporcionou uma maior sensação de segurança para comerciantes e consumidores, conforme destacou o comandante-geral, coronel Douglas Caus. “A Operação Natal 2024 foi planejada e executada com foco na proteção e na preservação da ordem pública durante um dos períodos mais movimentados do ano. Graças ao empenho de nossos policiais e ao reforço estratégico nas áreas de maior fluxo, conseguimos resultados expressivos, prevenindo crimes e garantindo mais segurança para a população capixaba”, finalizou o coronel Caus.