Prefeitura de Piúma realiza entrega de cestas de natal para famílias

Com um gesto que reafirma o compromisso com a população, a Prefeitura de Piúma inicia, pelo quarto ano consecutivo, a entrega de cestas natalinas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Este ano, a ação conta com uma novidade especial: as tradicionais caixas de Natal foram substituídas por lindas bolsas, que além de práticas, levam consigo a esperança e o carinho que marcam esta época do ano.

Ao todo, 1.000 famílias serão beneficiadas pela iniciativa. A seleção dos contemplados foi realizada com base em critérios previamente estabelecidos, garantindo que o auxílio chegue às pessoas que mais precisam. Os kits natalinos são compostos por itens essenciais para celebrar o Natal com dignidade e conforto, refletindo o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida da população.

Para assegurar que as cestas cheguem a todas as regiões do município, a entrega foi organizada em etapas. Todos os veículos da Assistência Social estão envolvidos na ação, percorrendo os bairros de Piúma com equipes dedicadas. As equipes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e motoristas municipais trabalham de forma integrada para realizar a entrega de 250 cestas por dia.

Cuidado e responsabilidade com as famílias

Esta iniciativa representa mais do que um simples gesto de assistência. Ela simboliza o cuidado e a responsabilidade do governo municipal com aqueles que enfrentam desafios diários, especialmente em datas tão significativas como o Natal. Ao oferecer este apoio, a Prefeitura de Piúma reforça os laços com a comunidade, promovendo um ambiente de esperança, partilha e amor ao próximo.

A entrega das cestas de Natal é uma demonstração concreta de que, juntos, é possível construir um município mais justo e solidário. A Prefeitura agradece a todos os profissionais e parceiros envolvidos nesta ação e deseja às famílias de Piúma um Natal repleto de alegria, harmonia e união.