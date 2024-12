Projeto “A Bateria” transforma vidas e promove talentos em Vagem Alta

Com o propósito de democratizar o acesso à educação musical e incentivar o protagonismo cultural, o projeto “A Bateria” está fazendo história em Vargem Alta. Criado para oferecer aulas gratuitas de bateria, o projeto se tornou um verdadeiro celeiro de talentos, permitindo que pessoas sem condições financeiras tivessem a oportunidade de estudar música.

Idealizado pelo professor Alison Gouvea, morador do município e renomado educador musical, o projeto não apenas ensinou técnica e ritmo, mas também revelou novos talentos promissores e futuros agentes culturais de Vargem Alta. Com um currículo impressionante, Alison é Bacharel em Música pela Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), licenciado em Música pelo Centro Universitário Claretiano e Pós-graduado em Artes pela Faculdade de Vitória.

O projeto foi viabilizado através do Edital de Chamamento Público nº 001/2024 da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, por meio de recursos do Programa do Fundo de Co-investimento da Cultura da Secretaria Estadual de Cultura – Fundo a Fundo Ciclo 2023. A iniciativa contou ainda com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município.

O sucesso foi tamanho que o número de inscrições superou as expectativas, com 70 participantes entre 5 e 62 anos. As aulas aconteceram no Centro de Convivência de Vargem Alta entre outubro a dezembro. Cada aluno teve acesso a 12 aulas de duas horas e um recital de encerramento, totalizando 25 horas de aprendizado.