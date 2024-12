Sol volta aparecer no Espírito Santo; confira previsão completa

Nesta sexta-feira (26) o dia segue com predomínio de sol pelo estado e não há previsão de chuva. O vento segue acelerado com moderada a forte intensidade entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória.

Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

