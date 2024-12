VÍDEO| Carro sai da pista e cai em ribanceira em rodovia de Itapemirim

Um veículo saiu da pista e acabou caindo em uma ribanceira na rodovia ES-490, que liga Safra a Marataízes, na região conhecida como ‘Matinha’, na manhã desta segunda-feira (30). O acidente ocorreu na altura de Itapemirim.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram equipes do Samu e da Polícia Militar prestando os primeiros socorros aos envolvidos. Ainda não há informação sobre feridos.

Mais informações em instantes.

