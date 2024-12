VÍDEO | Roda de ônibus em movimento se solta em rua de Cachoeiro

O motorista de um ônibus levou um susto e tanto, após a roda do veículo soltar enquanto ele trafegava pela avenida João Felix Cheim, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (26). Não havia passageiros no veículo.

A câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local registrou o momento exato em que a roda se solta. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. A avenida onde ocorreu o fato é bastante movimentada, mas apesar disso ninguém ficou ferido.

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Viação Planeta, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Assim que tivermos um posicionamento, a matéria será atualizada.

