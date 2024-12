Vila Velha recebe ação de conscientização sobre ciclomotores

A Guarda Municipal de Vila Velha realiza até esta sexta-feira (27/12) uma operação educativa direcionada aos usuários de patinetes, bicicletas elétricas e ciclomotores que circulam pelas vias da cidade.

O objetivo é promover a conscientização sobre os requisitos legais e as boas práticas para uma utilização segura desses meios de transporte, que vêm se tornando ferramentas essenciais para a mobilidade urbana.



Durante a ação, a Guarda Municipal está orientando a população sobre as responsabilidades ao utilizar esses veículos e alertando sobre os riscos e as consequências do uso imprudente. A operação também reforça a importância de cumprir as normas de trânsito, como o uso de equipamentos de segurança obrigatórios, a exemplo de capacetes, e a necessidade de habilitação em casos previstos pela legislação.



“A segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos. Nosso intuito é orientar os cidadãos para que possam usufruir dessas novas formas de mobilidade com responsabilidade e respeito às regras de trânsito”, destacou o Inspetor de Trânsito da Guarda Municipal.



É importante destacar o crescente uso desses meios de locomoção, que trazem benefícios como a redução de emissões de poluentes e a melhora na qualidade de vida. Contudo, para que essa evolução seja sustentável, é imprescindível que todos estejam atentos à segurança e à legislação vigente.