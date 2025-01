‘7º Conexão Caparaó’ tem presença de Rafael Stefani; veja programação

O influente cafeicultor e digital influencer do agro, Rafael Stefani, de Ribeirão Corrente (SP), será um dos destaques do 7º Conexão Caparaó, que acontece nos dias 17 e 18 de janeiro de 2025, na área de eventos do distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto (ES) na região do Caparaó Capixaba.

Rafael será responsável pela palestra master, que abre o evento no dia 17, abordando o tema “A Força da Família e a Sucessão Familiar”, assunto essencial para os desafios do agro contemporâneo.

O evento, organizado pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem), tem apoio da Prefeitura de Dores do Rio Preto e já contou com parcerias importantes em edições anteriores, como Sebrae, cooperativas de crédito e empresas do setor agrícola.

Além de uma programação técnica, o Conexão Caparaó promove a valorização do café e o fortalecimento das raízes familiares no campo daquela região.