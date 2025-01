Adolescente é brutalmente agredida pelo ex-namorado no Sul do ES

Uma adolescente foi brutalmente agredida pelo ex-namorado, nesta quinta-feira (16), na localidade de Alto Boa Esperança, em Muqui.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a menor relatou que teria ido até a casa do suspeito para entregar umas roupas de bebê para a ex-cunhada, mas foi agredida assim que chegou ao local.

Ela contou que, no momento em que o ex-namorado percebeu a presença dela na casa, já começou a desferir chutes e socos contra ela, acertando seus olhos e boca. Ela conseguiu fugir do local e acionou os militares através do 190.

Os militares contaram que foram até a residência do acusado, que também é menor de idade, mas ele não se encontrava no local. A vítima foi orientada a procurar a delegacia acompanhada por algum responsável para tomar as medidas cabíveis.