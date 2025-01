Homem é preso após tentativa de homicídio no Caparaó

Uma briga entre dois homens terminou em tentativa de homicídio e prisão, na noite desta quarta-feira (15), em Ibatiba.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os homens estavam discutindo, quando um deles sacou uma arma e disparou duas vezes contra o outro envolvido. Após os disparos, ele fugiu do local.

Testemunhas relataram que o desentendimento foi motivado depois de uma acusação de furto, envolvendo os dois homens. Um deles afirmava que o outro teria roubado objetos na casa de sua mãe, o que deu início a uma discussão que terminou em tiros.

Com orientação de uma advogada, o autor dos disparos confessou que cometeu o crime usando uma garrucha, calibre .22. Ele alegou ainda estar sofrendo ameaças por parte do outro homem, mas que atirou em direção ao chão.

Com o apoio de uma equipe K9, os militares encontraram a arma utilizada no crime escondida em uma área de bananeiras próximo ao local da briga. A moto utilizada pelo autor para fugir do local também foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis. O caso será investigado.