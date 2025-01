“Ainda temos muito a fazer”, diz Bruno Lamas ao permanecer na Secti

Em uma decisão pouco comum na política, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), Bruno Lamas, optou por permanecer à frente da pasta, mesmo tendo a oportunidade de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A vaga foi aberta após Tyago Hoffmann ser nomeado secretário de Estado da Saúde nesta sexta-feira (3).

A decisão do secretário, tomada em conjunto com o governador Renato Casagrande (PSB), foi anunciada por meio de uma nota oficial na manhã desta sexta-feira (3). A ação ainda reflete a confiança mútua entre os dois políticos, que compartilham uma amizade e parceria política de mais de três décadas. Essa continuidade demonstra a aposta do governo no trabalho técnico e comprometido que Bruno tem desenvolvido na Secti, desde que assumiu a pasta em 2023.

“Escolhi permanecer na Secti porque acredito no impacto transformador da educação profissional, da ciência e da inovação para a vida dos capixabas. Já entregamos resultados significativos e ainda temos muito a fazer para transformar o futuro do nosso estado”, afirmou Bruno.

QualificarES

Até o momento, a pasta ganhou destaque por ter ampliado o programa QualificarES para todo o estado; criado o programa QEmpreendedor, um caminho de estudos para capacitar ainda mais os empreendedores formados pelo QualificarES; inaugurado dois Centros Estaduais de Educação Técnica (Vargem Alta e Castelo); entregue óculos inteligentes para alunos cegos da rede estadual de ensino; sediado a etapa regional da Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação após 14 anos; aproximado a ciência e inovação da população capixaba por meio do programa InovaPOP; entre outras ações.

A decisão também foi elogiada por lideranças políticas e prefeitos de diversos municípios capixabas, que destacaram o impacto positivo das iniciativas da Secti em suas regiões. O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Progressistas), elogiou a opção de Bruno.

“Nós, prefeitos, sabemos o quanto a educação e a inovação são ferramentas transformadoras para o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. A permanência de Bruno é um ganho enorme para o Espírito Santo, e temos certeza de que continuará fazendo a diferença”, ressaltou Nirrô.

Com a ida de Tyago Hoffmann para a Secretaria do Estado da Saúde, Toninho da Emater, ex-prefeito de Pinheiros, assume a cadeira na Assembleia Legislativa.

Nota na íntegra do secretário Bruno Lamas:

“Em conversa com o Governador Renato Casagrande, decidimos pela minha permanência à frente da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) em 2025. Essa escolha reflete o nosso compromisso com os avanços que estamos conquistando juntos para transformar vidas por meio da educação e inovação no Espírito Santo.

Assumir a Secti foi uma oportunidade desafiadora, mas extremamente gratificante. Nos últimos anos, entregamos dois Centros Estaduais de Educação Técnica e estamos finalizando projetos para ampliar a rede; ampliamos o programa QualificarES para todo o estado; criamos o QEmpreendedor, um caminho de estudos para capacitar ainda mais os empreendedores formados pelo QualificarES; ampliamos o acesso à graduação, mestrado e doutorado por meio de editais, além de termos aproximado a ciência e a inovação da população capixaba.

Esses resultados me motivam a seguir nesse caminho, buscando sempre entregar mais para nossa gente.

Parabenizo o amigo Tyago Hoffmann, que assume a Secretaria de Estado da Saúde, uma missão grandiosa e essencial para os capixabas. Desejo-lhe muito sucesso nessa nova jornada. Também dou as boas-vindas a Toninho da Emater, que agora assume a vaga na Assembleia Legislativa. Tenho certeza de que ele fará um excelente trabalho em benefício do nosso estado.

Seguiremos firmes, trabalhando pelo futuro do Espírito Santo e entregando resultados que impactem positivamente a vida de cada cidadão”.