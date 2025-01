Alegre comemora mais conquistas para o Distrito do Café

A Prefeitura Municipal de Alegre realizou a entrega de obras de drenagem, pavimentação e reconstrução estrutural que trarão mais desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Nirrô Emerick, do ex-vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, da atual vice-prefeita Kaydman Jordem, vereadores, lideranças locais e moradores do distrito. Foi um momento de muita alegria e celebração para todos que acompanharam a concretização de obras tão esperadas.

As obras entregues foram:

Drenagem e pavimentação das ruas: Altomiro Monteiro – Melão // João de Souza Vargas – João Basílio // Noé Rosa Teixeira – Local: Loteamento Alto Café (Monteiro)

Drenagem e pavimentação da rua: Jorgino da Rosa Vargas – Tio Jorge

Reconstrução estrutural da ponte de concreto: João Martins Pinto – Local: Localidade Córrego Boa Vista

Construção da nova UBS

Essas entregas são resultados do trabalho incansável da gestão municipal em parceria com os moradores, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em todas as regiões do município.

Durante o evento, o prefeito Nirrô Emerick destacou a importância dessas obras para fortalecer a mobilidade e a segurança das famílias que residem no distrito. Ele agradeceu o empenho de toda a equipe envolvida e a paciência da população, reforçando o compromisso de continuar buscando investimentos que transformem a vida dos alegrenses.

O Distrito do Café agora conta com mais ruas pavimentadas, drenadas e uma ponte reconstruída, garantindo melhores condições para os moradores e impulsionando o desenvolvimento da região.