Alegre emite nota oficial pedindo alerta máximo da população

A Prefeitura de Alegre informou, nesta quinta-feira (9), que o município foi severamente impactado por chuvas torrenciais na noite da quarta-feira (8) e madrugada de quinta, causando alagamentos e danos em diversas vias de acesso.

Para enfrentar essa situação, foi instaurado um comitê de emergência para monitorar as chuvas e coordenar as ações de resposta.

Ainda de acordo com a prefeitura, equipes das secretarias municipais estão mobilizadas para desobstruir vias, monitorar rios e prestar assistência às famílias atingidas, especialmente nos distritos de Rive, Anutiba e Araraí. A Defesa Civil está em alerta máximo, trabalhando em tempo real para proteger a população.

O portal AQUINOTÍCIAS.COM compartilhou nas redes sociais vídeos que mostram a situação que ficou a cidade devido as chuvas. Veja abaixo:

Acompanhe as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura. Evite áreas de risco, como rios, córregos e encostas. Redobre a atenção ao dirigir.

A colaboração de todos é essencial! Unidos, vamos superar este momento e garantir a segurança e o bem-estar da nossa comunidade.

Dúvidas ou emergências? Estamos disponíveis 24 horas em nosso WhatsApp Oficial: (28) 3300-0100 ou wa.me/+552833000100

