Alexandre Maitan é eleito presidente da Câmara de Cachoeiro

Candidato único à presidência da Câmara de Cachoeiro, o vereador Alexandre Maitan (União Brasil) foi eleito por unanimidade pelos colegas e vai comandar o Legislativo municipal no biênio 2025-2026. A eleição que definiu a nova Mesa Diretora da Casa aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, às 17h, na Câmara Municipal, após o término da solenidade de posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito.

Também foram eleitos os outros cargos da Mesa Diretora: para vice-presidente Coronel Fabrício (PL); Primeiro Secretário, Vitor Azevedo (PODE); e Segundo Secretário, Marcos Coelho (PSB). Todos os cargos para a Mesa Diretora tiveram candidato único e os vencedores foram eleitos por unanimidade.

Outros cargos também foram definidos na primeira sessão do ano. Thiago Neves (PSB) foi eleito Ouvidor Legislativo; Renata Fiório (PP), única vereadora eleita, vai comandar a Ouvidoria das Mulheres; e o vereador Marcelinho Fávero (União Brasil) ficou com a Corregedoria.

O vereador João Machado foi eleito Ouvidor Racial. Ele venceu a disputa do cargo com o vereador Rodrigo Sandi pelo placar de 11 a 8.

Maitan está exercendo seu quinto mandato e, após eleito presidente, fez um discurso emocionado, agradecendo o apoio de todos os vereadores e valorizando a união do Legislativo: “Eu não venci sozinho e vou presidir essa Casa por vocês e com vocês. Não tenho a experiência de alguns vereadores como Brás Zagotto e Marcos Coelho, mas depois de vinte anos nessa Casa, Deus me deu essa oportunidade. Eu vou me esforçar para honrar cada voto que recebi de vossas excelências. Eu posso não ser o melhor presidente que passou por aqui, mas vou fazer de tudo para que vocês tenham orgulho do voto que me deram. Muito obrigada a todos. É uma alegria, mas também uma responsabilidade muito grande e eu vou me empenhar ao máximo. Eu tenho compromisso com a população de Cachoeiro e também com os colegas vereadores que confiaram em mim a honra de ser presidente”.