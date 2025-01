Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Cachoeiro

Os 19 vereadores eleitos de Cachoeiro de Itapemirim tomaram posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. A sessão teve início às 15 h no Plenário da Câmara Municipal e oi presidida pelo vereador Evandro Miranda, o Vandinho da Padaria (PSDB), que obteve o maior número de votos nas eleições de 2024.

Após o juramento, os vereadores deram posse ao prefeito Theodorico de Assis Ferraço (PP) e ao vice-prefeito José Carlos Corrêa Cardoso Júnior (NOVO).

LEIA TAMBÉM: Piúma: Paulo Cola e pastor Ezequias são empossados para novo mandato

Do fundo do meu coração só tenho a agradecer a todos os cachoeirenses que foram às urnas votar. Depois de uma campanha acirrada, com ótimos concorrentes, a população escolheu o projeto Theodorico Ferraço 5.0 para mais uma vez Ferraço governar nossa cidade com seu peito de aço. Eu sou o vice de Ferraço, mas não serei um vice decorativo. Estou aqui para ser as pernas, os braços e o escudo do nosso prefeito e da nossa cidade, quando for preciso”, disse Júnior Corrêa.

O prefeito Ferraço afirmou que trabalhará junto com a Câmara para o desenvolvimento de Cachoeiro. “Hoje temos novos desafios e encontraremos soluções para todos. Temos um caminho pela frente de muita fé e de muita esperança. Queria dizer aos meus queridos vereadores que estamos juntos para trabalha em favor de Cachoeiro. Hoje temos apenas um partido, que é o partido de Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o partido que vai nos guiar! Temos uma equipe de Secretários e auxiliares, que eu recomendo tratar os senhores vereadores como peça fundamental e democrática na administração. Portas abertas para fiscalizarem, que é o dever do vereador, e carinho e atenção às sus reivindicações. O que for possível fazer, serão atendidos imediatamente. Cachoeiro precisa voltar”.

A população pode acompanhar a sessão completa através de transmissão ao vivo pela TV aberta, Rede Sim, canal 16.1 e também pelo TV Câmara no YouTube.

Veja quem são os vereadores empossados – Legislatura 2025-2028

Alexandre de Itaóca (PSB);

Arildo Boleba (PDT);

Brás Zagotto É Bom (PODE);

Coronel Fabrício (PL);

Creone da Farmácia (PL);

João Machado (PDT);

Léo Cabeça (PSDB);

Maitan (União Brasil);

Marcelinho Fávero (União Brasil);

Marcos Coelho (PSB);

Pastor Delandi Macedo (PSDB);

Paulinho Careca (PODE);

Ramon Silveira (PSDB);

Renata Fiório (PP);

Rodrigo Sandi (PDT);

Sandro Irmão (PDT);

Thiago Neves (PSB);

Vandinho da Padaria (PSDB);

Vitor Azevedo (PODE);