Feira do Servidor acontece nesta quarta-feira (22) em Cachoeiro

A Feira Livre da Agricultura Familiar, mais conhecida como Feira do Servidor, ocorrerá nesta quarta-feira (22). Os frequentadores poderão fazer as compras a partir das 17h, na Praça de Fátima. A informação é da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag).

Leia também: Pinturas da Igreja Matriz de Castelo recebem restauração

O espaço é uma das formas de encontrar, na sede de Cachoeiro de Itapemirim, frutas, legumes e verduras frescos, além de produtos da agroindústria familiar. Tudo é comercializado diretamente pelos produtores rurais, sem a presença de intermediários.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui