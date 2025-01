Venda Nova caminha para se tornar a primeira cidade inteligente do ES

Situada na região das montanhas capixabas, Venda Nova do Imigrante avança a passos largos para alcançar o pioneirismo no âmbito de cidades inteligentes no Estado.

Após ter a modelagem licitatória aprovada pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) e concluído as etapas de consulta e audiência públicas, nesta quarta-feira (08), a Administração Municipal recebeu a equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e um representante do Governo do Estado para uma apresentação de retomada do programa ES Inteligente.

Em colaboração com o banco capixaba e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), o projeto de parceria público-privada (PPP) envolve os serviços de eficientização, operação e manutenção do parque de iluminação pública, além da rede de telecomunicações e da miniusina de energia solar para os prédios públicos da cidade.

Conforme indicado nos estudos de viabilidade, a PPP de Cidade Inteligente que será implementada em Venda Nova proporcionará melhorias nos serviços públicos à comunidade, resultando em economia e promovendo a sustentabilidade do município.

Detalhes do projeto

Um dos benefícios será a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em 2,8 mil pontos de iluminação pública, oferecendo maior eficiência energética. Além disso, o plano inclui a instalação de uma rede de telecomunicações, composta por 40 quilômetros de fibra óptica e de 18 pontos de acesso à internet gratuita para os cidadãos. Essa infraestrutura será interconectada e atenderá também às necessidades de 44 edifícios públicos locais.

Como uma das grandes contribuições para a vida urbana, vale destacar a instalação de um centro de monitoramento 24h, composto por 42 câmeras de vigilância. Enquanto uma solução para a segurança local, estudos estimam que os equipamentos possam auxiliar com uma redução de mais de 76% nos furtos de veículos.

Outro tópico da parceria público-privada indica a criação, operação e manutenção de uma micro usina solar fotovoltaica, com potência de 750 kilowatt-pico (kWp). Toda a energia gerada deverá ser direcionada para abastecimento dos edifícios municipais, reduzindo, assim, os custos com tarifas de eletricidade.

Segundo o prefeito do município, Dalton Perim, o Programa ES Inteligente representa uma grande oportunidade para Venda Nova do Imigrante avançar em modernização e eficiência, com benefícios diretos para a gestão pública e para a população. “A proposta de otimizar nossa iluminação pública, investir em infraestrutura de telecomunicação e implementar a geração de energia fotovoltaica alinha-se ao nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação”, apontou.

Dalton Perim prosseguiu: “Agradecemos ao Governo do Estado e ao Bandes pela iniciativa e por oportunizarem Venda Nova aderir a essa proposta visionária. Tenho certeza de que este programa trará avanços importantes, permitindo ao nosso município reduzir custos e oferecer serviços ainda melhores à nossa comunidade”.

Saiba mais sobre o ES Inteligente

O ES Inteligente tem o Bandes como coordenador técnico e o IPGC como parceiro para a operacionalização. O programa é voltado para o desenvolvimento de produtos públicos de qualidade à população, por meio de concessões e da estruturação de PPPs. Desse modo, o ES Inteligente oferta modelagens de projetos que apoiam o funcionamento da região, como a implantação, gestão e manutenção de centros de saneamento básico.

A iniciativa conta com uma cooperação técnica e especializada constante entre as equipes do município, Bandes e IPGC, permitindo uma análise ideal das demandas e características regionais. Assim, as cidades inteligentes podem solicitar novos projetos que apoiem o crescimento local em outras áreas e um melhor uso dos recursos públicos, como planejamentos para saneamento e de gestão de recursos sólidos urbanos.

A adesão ao programa é feita via preenchimento de requerimento presente no site do Bandes, sendo necessário o envio da comprovação de identificação e da qualificação completa do município ou consórcio e dos representantes legais.