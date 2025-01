Alfredo Chaves: estradas seguem sem manutenção por falta de máquinas

As Secretarias de Obras e Agricultura de Alfredo Chaves enfrentam um problema crítico que compromete a continuidade dos serviços essenciais: a falta de contratos para aquisição de óleo, fundamental para o funcionamento das máquinas pesadas, bem como de peças. Com isso, ainda não foi possível iniciar os trabalhos de recuperação das estradas do interior e atender os agricultores.

Sem a manutenção preventiva adequada e a reposição do óleo necessário, os equipamentos essenciais para a execução desses serviços estão paralisados, causando atrasos e prejuízos à comunidade. Com isso ainda não é possível recuperar as estradas do interior e atender os agricultores

“A situação está exigindo uma ação imediata para garantir que as máquinas voltem a operar e que os contratos necessários para a manutenção sejam firmados o mais breve possível”, afirmou o secretário de Agricultura, Felipe Lovatti.

A continuidade dos serviços públicos essenciais depende da resolução deste impasse, que afeta diretamente a execução de projetos vitais para o desenvolvimento do município e o bem-estar da população.