Alfredo Chaves recebe visita técnica para implantação do Serdia

Na última quinta-feira (09), o município de Alfredo Chaves deu um importante passo para ampliar os serviços de saúde especializados, com a visita técnica da coordenadora da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Vanessa Suzana Costa.

O encontro marcou o início dos trabalhos para a implantação dos Serviços Especializados em Reabilitação para Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista (Serdia), que beneficiará diretamente a população local.

A reunião contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Tais Uliana, da Secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Jane Betcher, representantes da Secretaria de Administração e da Associação Pestalozzi de Alfredo Chaves. Durante o encontro, foram discutidos os critérios para a implantação do Serdia, estrutura necessária, capacitações e o fortalecimento da rede de atenção à saúde para atendimento de pessoas com deficiência intelectual e Transtornos do Espectro Autista (TEA).

O Serdia é uma iniciativa essencial para proporcionar cuidado especializado, diagnóstico precoce, acompanhamento multiprofissional e suporte às famílias, promovendo maior qualidade de vida aos pacientes e seus cuidadores.

“Estamos empenhados em proporcionar avanços significativos na atenção às pessoas com deficiência intelectual e TEA”, destacou a secretária de Saúde.

A previsão é de que, nos próximos meses, seja realizada a definição do espaço físico, capacitação das equipes e planejamento das ações, garantindo que Alfredo Chaves tenha um serviço de qualidade