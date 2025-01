Alunos da rede pública municipal de Piúma vão receber kits escolares 

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará a distribuição de kits escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa contempla estudantes desde o berçário até o 5º ano do Ensino Fundamental, garantindo materiais de qualidade para apoiar o aprendizado e promover a igualdade entre os alunos.

Leia também: Mais 6 cachoeirenses serão sorteados na promoção Sorte na Conta BRK

Além dos kits escolares, todos os estudantes da rede municipal receberão uniformes completos, compostos por: 3 camisas de manga curta; 1 camisa de manga longa e 2 bermudas.

Os kits escolares serão personalizados de acordo com a etapa de ensino e incluem itens essenciais para o dia a dia escolar.

Berçário: Caderno brochura pequeno (capa dura); Colas brancas (90g) – 2 unidades; Giz de cera grande (12 núcleos); Tintas guache (15ml – 6 núcleos) – 2 caixas; Massa para modelagem (12 núcleos) e Caixa de cola colorida (6 núcleos).

Educação Infantil – Creche I e II: Caderno brochura pequeno (capa dura); Cadernos brochura grandes (capa dura) – 2 unidades; Caderno de cartografia grande (capa flexível); Estojo escolar retangular; Apontadores com depósito – 2 unidades; Caixa de lápis de cor premium; Lápis grafite nº 2 – 3 unidades; Borrachas brancas retangulares – 2 unidades; Colas brancas (90g) – 2 unidades; Giz de cera grande (12 núcleos); Caixa de tinta guache (15ml – 6 núcleos); Massa para modelagem (12 núcleos); Pincéis escolares nº 8 – 2 unidades; Caixa de cola colorida (6 núcleos); Tesoura escolar (pontas arredondadas).

Educação Infantil – Creche III, IV e V: 1 Caderno brochura pequeno (capa dura); 4 Cadernos brochura grandes (capa dura); 1 Caderno de cartografia grande (capa flexível); 1 Estojo escolar retangular; 2 Apontadores retangulares com depósito (4 cm); 1 Caixa de lápis de cor linha premium; 4 Lápis grafite nº 2; 2 Borrachas brancas retangulares; 2 Cola Brancas (90 g); 1 Giz de cera grande (12 núcleos); 1 Caixa de tinta guache (15 ml – 6 núcleos); 1 Massa para modelagem (12 núcleos); 2 Pincéis escolares nº 8 e 1 Tesoura escolar (pontas arredondadas).

Ensino Fundamental I – 1º ao 3º ano: Caderno brochura pequeno (capa dura); Cadernos brochura grandes (capa dura) – 6 unidades; Caderno de cartografia grande (capa flexível); Estojo escolar retangular; Apontadores com depósito – 2 unidades; Caixa de lápis de cor premium; Lápis grafite nº 2 – 5 unidades; Borrachas brancas retangulares – 2 unidades; Colas brancas (90g) – 2 unidades; Tesoura escolar (pontas arredondadas).

Ensino Fundamental I – 4º ao 5º ano: Caderno brochura pequeno (capa dura); Cadernos brochura grandes (capa dura) – 6 unidades; Caderno de cartografia grande (capa flexível); Estojo escolar retangular; Régua plástica (30 cm); Apontadores com depósito – 2 unidades; Caixa de lápis de cor premium; Lápis grafite nº 2 – 5 unidades; Borrachas brancas retangulares – 2 unidades; Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) – 2 de cada cor; Colas brancas (90g) – 2 unidades; Tesoura escolar (pontas arredondadas); Conjunto de canetinhas hidrográficas.

A ação reforça o compromisso de gestão municipal em fornecer condições adequadas para o aprendizado e fortalecer o desenvolvimento educacional dos alunos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui