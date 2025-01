Amantes do esporte vão atravessar praia de Iriri a nado

Uma das competições mais aguardadas da programação de verão de Anchieta vai ocorrer no dia 11 de janeiro, quando os amantes do esporte vão atravessar a Praia dos Namorados, em Iriri, a nado. As inscrições já estão abertas.

A 4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri terá categorias masculina e feminina e dois percursos com distâncias diferentes: com três quilômetros (Km) e com 1,5 Km.

Serão premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria. Para a competição com 3 Km de percurso, a premiação será em dinheiro mais troféu. Para quem vai percorrer 1,5 Km, troféu.

Os três atletas mais bem colocados na categoria Pessoa com Deficiência (PCD), masculino e feminino, receberão troféus (nas duas distâncias).

Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha de participação.

Caso o atleta seja menor de 18 anos, deverá apresentar a autorização dos pais e/ou responsáveis. Os atletas da categoria PCD (Pessoas com Deficiência) deverão enviar o laudo válido, para o e-mail [email protected], para receber o cupom de inscrição.

A competição não é de organização da Prefeitura de Anchieta e as informações sobre regulamento e outras devem ser conferidas no site dos organizadores.

Serviço:

4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri

Distâncias: 1,5km e 3km

Data: 11 de janeiro de 2025.

Local: Praia dos Namorados, R. Ady Fernandes Mignone – Iriri, Anchieta.

Horários: A concentração será a partir de 7h. A largada da distância de 1,5km será às 8h e a largada de 3km prevista para 9h, assim que terminar a primeira prova.

A entrega do kit será no dia 11, no local da prova, de 06h20 às 07h40.

PREMIAÇÃO

Os cinco ATLETAS mais bem colocados (masculino e feminino) na distância de 3km receberão premiação em dinheiro e troféus.

• 1º Lugar 3km (masculino e feminino) = Troféu + R$600,00 (seiscentos reais)

• 2º Lugar 3km (masculino e feminino) = Troféu + R$500,00 (quinhentos reais)

• 3º Lugar 3km (masculino e feminino) = Troféu + R$400,00 (quatrocentos reais)

• 4º Lugar 3km (masculino e feminino) = Troféu + R$300,00 (trezentos reais)

• 5º Lugar 3km (masculino e feminino) = Troféu + R$200,00 (duzentos reais)

Os cinco ATLETAS mais bem colocados (masculino e feminino) na distância de 1,5km receberão troféus

• 1º Lugar 1,5km (masculino e feminino) = Troféu

• 2º Lugar 1,5km (masculino e feminino) = Troféu

• 3º Lugar 1,5km (masculino e feminino) = Troféu

• 4º Lugar 1,5km (masculino e feminino) = Troféu

• 5º Lugar 1,5km (masculino e feminino) = Troféu