Anchieta: agendamento para carteira de identidade agora é on-line

O serviço de agendamento para fazer o registro geral (RG), número que utilizamos na carteira de identidade, passou a ser on-line, em Anchieta, a partir das 8 horas desta sexta-feira (31). A mudança foi comunicada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

O sistema de agendamento eletrônico automatiza a distribuição das vagas para a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), garantindo a transparência e equidade na distribuição das vagas. Além disso, evita a formação de filas, levando conforto e comodidade ao cidadão.

Local: Posto de Identificação de Anchieta (Diretoria Regional de Polícia Científica Sul)

Endereço: Marechal Deodoro da Fonseca, 767- Casa do Cidadão-Centro- Anchieta/ES.

Telefone: (28) 99254-5072

Horário de Atendimento: 8h às 16h

Obs.: tem biometria digital

Agendamento: www.agenda.es.gov.br

ATENÇÃO: em casos nos quais a coleta biométrica não seja possível, por conta de impressões digitais inadequadas para a coleta – crianças com menos de 5 anos e pessoas acima de 65 anos –, é preciso trazer foto 3 X 4.

