Prefeitura de Cachoeiro abre processo seletivo para Gestor Escolar

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), anunciou nesta segunda-feira (13) a realização do Processo Seletivo para a função de Gestor Escolar.

O objetivo da seleção, conforme especificado no Edital 01/2025, é nomear servidores efetivos do quadro do magistério para assumirem a gestão das unidades de ensino da rede municipal.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, habilitação de mérito e habilitação de desempenho. As inscrições estão abertas até quarta (15) e são de caráter eliminatório. Durante essa fase, os candidatos deverão preencher um formulário de manifestação de interesse, apresentar documentos pessoais e comprovar a ausência de impedimentos legais para o exercício da função.

A segunda fase, a habilitação de mérito, será classificatória e avaliará os candidatos em três eixos: titulação acadêmica (graduação e pós-graduação), experiência profissional, e a elaboração de um plano técnico de gestão escolar. Esse plano deverá demonstrar a concepção do candidato sobre gestão escolar, resolução de conflitos e estratégias para melhorar o ambiente de ensino.

A última etapa, habilitação de desempenho, também será classificatória e envolverá a apresentação oral do plano de gestão, além da realização de atividades práticas ligadas ao cotidiano administrativo escolar. A pontuação obtida em cada uma das fases será somada para definir os candidatos classificados.

Os interessados devem ser servidores efetivos no cargo de professor ou pedagogo na rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e a inscrição é obrigatória para a participação. O edital detalha as documentações exigidas, que incluem certidões negativas, comprovantes de formação e experiência profissional, entre outros.

Classificação

A classificação final será divulgada no site da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim no dia 24 deste mês. Candidatos que atingirem ao menos 60% da pontuação total estarão aptos para a função de Gestor Escolar, que exige uma carga horária de 40 horas semanais e oferece remuneração escalonada de acordo com o número de turmas da unidade escolar.

As etapas subsequentes incluem a apresentação do plano de gestão entre os dias 21 e 22 de janeiro, e o resultado final será publicado após a análise de recursos.

“Este processo seletivo representa uma importante oportunidade para os profissionais da educação em Cachoeiro de Itapemirim e visa fortalecer a gestão escolar com profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento educacional do município”, destaca a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão de Medeiros.

Para mais informações sobre o processo seletivo, o cronograma detalhado e o link para inscrição, os candidatos podem acessar o site oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (www.cachoeiro.es.gov.br).