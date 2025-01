Aquecimento adiabático: 🥵 que calorão é esse no Espírito Santo?

As temperaturas subiram muito no Esp√≠rito Santo no fim de semana. Mas, na √ļltima segunda-feira (20), as temperaturas em torno dos 39¬įC foram observadas em √°reas do litoral de S√£o Paulo, do Rio de Janeiro e do Esp√≠rito Santo.

Segundo a Climatempo, das 10 maiores temperaturas no Brasil medidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (20), at√© √†s 17h, a maioria ocorreu em estados do Sudeste e em √°reas litor√Ęneas, pr√≥ximas da Serra do Mar. E isso tem um motivo!

Leia também: Cidade do Sul do ES registra a segunda maior temperatura do Brasil

As 10 maiores temperaturas no Brasil no dia 20:

38,9¬įC Niter√≥i (RJ)

38,6¬įC Alegre (ES)

38,4¬įC Cambuci (RJ) e Silva Jardim (RJ)

38,3¬įC Bertioga (SP)

37,6¬įC Itapo√° (SC) e Campos dos Goytacazes (RJ)

37,5¬įC Antonina (PR), Muria√© (MG), Iguape (SP), Serop√©dica (RJ)

37,3¬įC Rio de Janeiro (RJ)

37,2¬įC Morretes (PR), reserva natural Salto Morato (PR)

37,0¬įC Duque de Caxias/ Xer√©m (RJ)

36,8¬įC Indaial (SC)

De onde saiu tanto calor assim?

Para a Climatempo, a primeira coisa a explicar √© que esse grande aumento da temperatura na regi√£o Sudeste do Brasil n√£o tem a ver com a onda de calor que elevou muito a temperatura desde a semana passada em parte da Regi√£o Sul e de Mato Grosso do Sul. Especialmente, nas √°reas de fronteira do Brasil com o Paraguai, com Argentina e com o Uruguai. Foi por causa dessa onda de calor que a cidade de Porto Murtinho, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, registrou 42,1¬įC no dia 17 de janeiro.

De acordo com a Climatempo, o calor do Sudeste neste início de semana é uma combinação de três fatores:

diminuição da nebulosidade e da chuva, permitindo que o sol ficasse forte por muitas horas consecutivas;

ausência de ventos frios de origem polar;

Ainda, segundo a Climatempo, particularmente, nesta segunda-feira (20), ocorreu o acréscimo de calor por causa dos que os meteorologistas chamam de aquecimento adiabático. 

O que é aquecimento adiabático?

O aquecimento adiabático é um processo natural associado com a presença de montanhas. Pode ocorrer em qualquer época do ano.

O aumento de temperatura acontece quando a dire√ß√£o dos ventos for√ßa a descida do ar montanha abaixo. Neste trajeto, o ar aquece mais ou menos 1¬įC a cada 100 metros.

Isto √© muito t√≠pico no litoral de S√£o Paulo, quando sopra o vento de noroeste, antes da chegada de uma frente fria, por exemplo. O ar que desce a Serra do Mar, impulsionado por este vento de noroeste, vai aquecer cerca de 1¬įC a cada 100 metros.

Entre a cidade de S√£o Paulo e a Baixada Santista temos quase 800 metros de diferen√ßa de altitude. Se a temperatura na regi√£o da capital est√° em torno dos 30¬įC, com esse vento noroeste empurrando o ar montanha abaixo e se aquecendo mais ou menos 1¬įC a cada 100 m, o resultado √© que l√° no litoral, a temperatura vai estar em torno dos 38¬įC.

Portanto, no aquecimento adiab√°tico, o ar que desce uma montanha aquece cerca de 1¬įC a cada 100 metros.

Curiosidade

Na F√≠sica, dizemos que um corpo ou um sistema tem uma transforma√ß√£o termodin√Ęmica adiab√°tica quando, durante o processo, n√£o ocorre troca de calor entre este corpo ou sistema e o meio exterior.

Ali√°s, o aquecimento adiab√°tico natural √© um dos fatores que alimentam grandes inc√™ndios em algumas regi√Ķes do planeta.

Incêndios que ocorrem no Noroeste/Oeste da Argentina são por causa do vento Zonda, que é um vento adiabático gerado na cordilheira dos Andes.

Sendo assim, o vento de Sant’ana, que atiça os incêndios na Califórnia, também é um exemplo de aquecimento por processo adiabático.

Aquecimento adiab√°tico e frentes frias

Esse tipo de aquecimento adiab√°tico √© t√≠pico em situa√ß√Ķes pr√©-frontais (horas antes da chegada de uma frente fria), no litoral sul de Santa Catarina, no Vale do Itaja√≠, no litoral do Paran√°, litoral norte do Rio Grande do Sul, no litoral sul do Rio de Janeiro e na regi√£o da cidade do Rio de Janeiro, por causa da presen√ßa dos maci√ßos.

No entanto, outra região no Brasil que sente o aquecimento adiabático com frequência é a de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul.

Na situa√ß√£o pr√©-frontal, o vento das dire√ß√Ķes Norte/Noroeste predomina e onde h√° a presen√ßa de montanhas, pode ocorrer o aquecimento adiab√°tico.

Ali√°s, a presen√ßa de ciclones na costa das regi√Ķes Sul e Sudeste tamb√©m podem estimular os ventos de norte/noroeste.

No entanto, na √ļltima segunda-feira (20), o vento das dire√ß√Ķes norte/noroeste se intensificou e predominou em quase todo o Sul e Sudeste por causa da forma√ß√£o de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do Brasil.

Fonte: Climatempo