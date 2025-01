Cidade do Sul do ES registra a segunda maior temperatura do Brasil

O município de Alegre, na região do Caparaó, registrou a segunda maior temperatura do Brasil até a tarde da última segunda-feira (20). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros no município registraram 38,5°C, ficando atrás somente de Niterói, no Rio de Janeiro, que registrou 38,9°C. As temperaturas foram registradas até às 16h desta segunda-feira (20).

Confira as maiores temperaturas do Brasil: