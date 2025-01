Arena de Verão 2025 será aberta nesta sexta (3) com várias atrações

Verão é tempo de praia, sol, esportes e muita diversão! Aqui em Vitória, cidade do esporte e da saúde, sempre é tempo para celebrar. Com o tema “Arena da Vida”, o sucesso da Arena de Verão está de volta à orla de Camburi, com a abertura marcada para esta sexta-feira (3).

Pelo terceiro ano consecutivo, a estação mais quente do ano ganhará um complexo esportivo, cultural e gastronômico à beira-mar. A Arena de Verão 2025 está montada, mais uma vez, na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5.

Com programação diversa, o complexo funcionará até o dia 26 de janeiro. Ao todo, serão 30 atividades esportivas, com mais de 226 horas de programação, planejada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp), além de vários shows, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com artistas regionais e nacionais.

Nesta sexta (3), o público vai curtir os shows de Diego Lyra & Orquestra Ammor, às 20 horas, e É o Tchan, às 22 horas.

No sábado (4), será a vez de Carlinhos Rocha, às 20 horas, e Israel Novaes, às 22 horas.

No domingo (5), Graciella D’Ferraz, às 18 horas, e Jorge Vercillo, às 20 horas, vão animar a galera.

Estrutura

A Arena de Verão 2025 contará com um grande palco para shows, arena multiuso para práticas esportivas, praça de alimentação, salas de serviços da PMV, banheiros e espaços adaptados para pessoas com deficiência.

Esportes

As atividades esportivas estarão distribuídas por semana. Neste final de semana, a programação será a seguinte:

Sábado – 03/01

08h às 09h – Yoga

09h às 13 – Jiu-jitsu e Karatê

08h às 13h – Copa Vix de Vôlei

Domingo – 05/01

08h às 13h – Torneio de Xadrez

08h às 13h – Krav Magá

08h às 13h – Copa Vix de Vôlei

Segurança

Assim como nos anos anteriores, a Guarda Civil Municipal de Vitória vai reforçar o patrulhamento na região durante os eventos e também manterá equipes em pontos base.

O bolsão 3 de estacionamento na orla, em frente ao antigo hotel Aruan, será interditado todas as quintas-feiras e reaberto somente às segundas-feiras para permitir as atividades operacionais das equipes que se apresentarão no palco. Os motoristas devem observar, ainda, que a faixa de rolamento 3, próximo ao calçadão, da Avenida Dante Michelini, sentido Centro-Jardim Camburi, será interditada nos dias de shows, entre os quiosques 4 e 5, das 18h à 1h. Assim, o trânsito ficará em duas pistas no momento das apresentações.

Vale lembrar que a região da orla é vigiada pelas câmeras urbanas da Prefeitura de Vitória.

Limpeza e preservação do meio ambiente

A Central de Serviços trará uma inovação: 24 horas de limpeza. Equipes trabalharão para garantir a limpeza da praia a todo o tempo, além de 3 mutirões diários na arena.

A PMV reforça que a praia conta com 50 papeleiras, e pede ao público especial atenção para que todo resíduo seja descartado no local correto.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizará, durante o mês de janeiro, a Campanha Praia Limpa de Vitória, com limpeza de praias, abordagem educativa aos trabalhadores e frequentadores das praias. A criançada também terá programação especial de teatro de bonecos da Companhia “Tio Diu”, esquetes teatrais e atividades lúdicas de conscientização da preservação do meio ambiente.

Turismo

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) pretende encantar os visitantes da Arena de Verão deste ano com a introdução de experiências turísticas e gastronômicas.

A secretaria contará com um estande, e quem passar por lá terá acesso a informações turísticas e entrega de material gráfico destacando os pontos mais atrativos de Vitória.

Serão disponibilizados dois óculos de realidade virtual, que proporcionarão uma imersão envolvente com imagens em 360 graus de alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O espaço também contará com um totem fotográfico com impressão de fotos na hora!

Oportunidade de renda

A Arena de Verão é também uma oportunidade para a geração de renda. A (CDTIV) lançou edital para selecionar 12 empreendedores do ramo alimentício. Eles terão a oportunidade de participar durante toda a Arena de Verão, enriquecendo o evento com uma diversidade de opções gastronômicas que refletem a autenticidade culinária de Vitória.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) atuará com ações educativas de saúde bucal,com distribuição de kit escovação, atividades físicas do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), com aulas de ginástica, circuito, alongamento e yoga; ações educativas de prevenção à dengue, oferta de práticas integrativas, como auriculoterapia e plantas medicinais, e realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites.

Além disso, a equipe da Vigilância Sanitária fará abordagens educativas junto aos ambulantes.

As ações acontecem durante todos os dias da semana e aos finais de semana.

Cidadania

A Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) estará presente na Arena de Verão, trazendo acolhimento, serviços essenciais e oportunidades para nossos munícipes:

Casa Cidadã: Uma estrutura especialmente preparada para atender você com os seguintes serviços:

Procon Vitória: Sine – balcão de empregos, emissão da carteira CIPTEA, qualificação profissional e serviços de apoio à mulher

Horários de atendimento:

Segunda a Sexta: 9h às 12h e 13h às 17h

Sábados e Domingos: 9h às 13h

Feira de Mulheres Empreendedoras e Economia Solidária: artesanato, gastronomia, costura criativa, perfumaria e semijoias

Funcionamento: Todos os dias, das 14h às 21h.