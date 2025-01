Capixabas da 3ª idade se preparam para campeonato nacional de vôlei

As atletas do projeto social Viva Vôlei estão em fase de preparação para a disputa da Superliga Melhor Idade de Vôlei Adaptado, organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A competição, que terá início na próxima terça-feira (21) e segue até o dia 28, será realizada em Palmas, Tocantins.

A vaga para o campeonato nacional foi conquistada após a vitória nas etapas do campeonato estadual da modalidade, encerrado em setembro do ano passado. O time representará o Espírito Santo no torneio em quatro categorias: 45+, 58+, 68+ e 75+. Os treinamentos acontecem no ginásio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), às terças e quintas-feiras.

A técnica Kátia Siquara, responsável pelo projeto, está otimista em relação ao desempenho da equipe na competição. Ela ressaltou a experiência do time, que acumula participações em diversas competições nacionais e internacionais.

“Estamos todas trabalhando para fazer uma apresentação bem legal, nossa expectativa é de chegar pelo menos com as duas categorias vitoriosas. Nós já participamos de outros torneios nacionais, de Sul-Americano e de várias outras competições. Também agradecemos à Sesport por nos ceder o espaço para a gente treinar. Se não fosse isso, não teríamos como nos preparar”, destacou Kátia Siquara.