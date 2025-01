Atílio Vivacqua emite alerta sobre febre oropouche e reforça cuidados

A Prefeitura de Atílio Vivacqua, por meio da Secretaria de Saúde, alerta a população sobre a febre oropouche, uma doença transmitida por mosquitos que integra o grupo das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Na região, o principal transmissor é o mosquito Culicoides paraensis, conhecido popularmente como Maruim ou Meruim.

Dores de cabeça, no corpo, articulações e olhos; náuseas, vômitos, diarreia e falta de apetite; tontura e manchas vermelhas na pele.

Caso apresente esses sintomas, procure imediatamente um profissional de saúde. O tratamento é baseado em repouso, hidratação e cuidados para aliviar os sintomas.

A secretária de Saúde, Andrea Carvalho, destaca a importância da prevenção: “O Maruim gosta de locais com matéria orgânica em decomposição, como restos de lixo e frutas. Manter o ambiente limpo é essencial para evitar o mosquito e prevenir a doença.”

Prevenção é o melhor remédio! Para proteger a saúde de todos, é fundamental eliminar focos de sujeira e restos e restos orgânicos ao redor das residências.

