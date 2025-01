Atleta do Sul do ES representa o Estado no Mundial de Jiu-Jitsu

O atleta alfredense Ranieli Gusmão, de 30 anos, embarca para um grande desafio neste fim de semana: representar Alfredo Chaves e o estado do Espírito Santo no Campeonato Mundial No Gi, um dos principais eventos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE). A competição acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Ginásio Mauro Pinheiro, em Ibirapuera, São Paulo.

Com uma trajetória vitoriosa e mais de 150 medalhas conquistadas ao longo da carreira, Ranieli chega na competição com grandes chances de vitória. Caso conquiste um bom resultado, ele pode garantir classificação para o Campeonato Europeu, que será realizado em Barcelona.

Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, tem sido parceira do atleta, auxiliando nos custos da competição e, a partir de 2025, ampliando o suporte para seus treinamentos.

“Nosso compromisso é incentivar o esporte e apoiar atletas que representam nossa cidade e nosso Estado com tanto talento e dedicação. Ranieli é um exemplo de superação e merece esse reconhecimento”, destacou o prefeito Hugo Luiz.

“A cidade de Alfredo Chaves está na torcida por Ranieli Gusmão, que leva consigo a garra e a determinação de um verdadeiro campeão”, enfatiza o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Paterlini.

O Mundial No Gi se diferencia das competições tradicionais por ser disputado sem o uso do kimono, o que exige uma técnica refinada e uma estratégia diferenciada dos atletas. Ranieli, que foi campeão nacional de jiu-jitsu em 2024, estará entre os melhores competidores do mundo nesta modalidade.