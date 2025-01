ES anuncia investimentos na Assistência Social dos municípios

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (29), o repasse de R$ 44,7 milhões para obras de melhoria da rede socioassistencial nos municípios capixabas. Os recursos serão destinados para reforma, ampliação e construção de equipamentos, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Convivência para Idosos, Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Acolhimento Institucional e Centros para População em Situação de Rua (Centro Pop).

O anúncio foi feito durante o encerramento do Seminário Estadual para Gestores Municipais de Assistência Social do Espírito Santo, que aconteceu na Capital.

“Na estrutura federativa do País, os municípios não têm condições de resolver sozinhos os problemas que estão em suas mãos. Por isso, apostamos na parceria como o repasse de verbas por meio do ‘fundo a fundo’ para ajudar na melhoria da rede socioassistencial. Hoje, o Espírito Santo tem a estrutura de proteção social mais potente do País. Quem diz isso é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Desde que retornamos ao governo em 2019, são mais de 100 obras de construção e reforma. Agora, estamos reformando os equipamentos que fizemos no primeiro governo entre 2011 e 2014. Esse Estado pode ser referência na redução da pobreza extrema, assim como na segurança alimentar”, afirmou Casagrande.

Ao todo, serão repassados R$ 13,5 milhões para reforma de equipamentos em 27 municípios que aderiram ao edital de 2023 da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para cofinanciamento para construção, reforma e/ou ampliação de unidades. Outros R$ 31,2 milhões serão destinados para obras em 26 municípios que não conseguiram aderir ao edital de 2023.

“Essa é mais uma parceria sólida que realizamos para melhorar a estrutura de serviços essenciais, com impacto significativo na vida das pessoas, principalmente àquelas que mais precisam. São contribuições para diminuir as desigualdades sociais. Há poucos dias apresentamos um plano robusto de investimentos na área da educação e hoje em assistência social. Isso tudo só é possível num governo capaz de equilibrar responsabilidade social e capacidade de investimentos. Esse é o Espírito Santo”, destacou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Fiqueira Grillo, ressaltou a importância dos investimentos na área. “Estamos falando de uma qualificação da nossa rede de proteção social nunca antes vista no Espírito Santo. Isso é fruto das demandas por parte da sociedade, mas também de uma gestão que compreende e se compromete com o papel do Estado, que é o de promover políticas públicas que garantam a dignidade e os direitos básicos da população”, pontuou.