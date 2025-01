Autora capixaba incentiva leitura e distribui livros para professores

A escritora capixaba Aline Dias lança sua sexta obra autoral, “Bagunça”, um romance que se passa na fictícia cidade Nova Esperança, no interior do Espírito Santo, e traz à tona os sentimentos da personagem principal Analuz, que é uma adolescente na maior parte do livro.

O livro já está disponível para pré-venda no site da editora Maré .



A autora se dedicou ao livro por cerca de sete anos, colhendo diversas histórias e partindo da visão de que mulheres são sempre pintadas como vilãs das histórias pelo simples motivo de terem desejos. O livro está sendo viabilizado com recursos públicos e, com isso, na contrapartida social do projeto, a autora faz uma homenagem àqueles que são grandes incentivadores da leitura e da escrita: os professores.



Serão 50 exemplares distribuídos para professores de escolas públicas, com foco nas disciplinas de Português e Literatura, especialmente para professores do Ensino Médio, por conta da faixa etária dos personagens principais. Professores interessados devem se inscrever por meio do link.



“Este envio de livros é uma contrapartida social do projeto “Bagunça”. O objetivo é valorizar o trabalho dos professores de escolas estaduais do Espírito Santo e apoiar a educação pública, além de ajudar a disseminar a literatura que é produzida aqui no Estado”, afirma Aline Dias.



Com experiência na arte da escrita e na desenvoltura de ganhar os corações dos amantes da literatura, Aline mergulha na narrativa contando a história de Analuz, uma garota se tornando mulher e entendendo como viver sua própria vida a despeito dos desejos de sua mãe e seu pai. Se apaixonou, ofendeu pessoas, fugiu, fez graça. O livro trata do poder que existe em casa, entre pais e mães. Aborda também o poder que existe na escola entre diretores e coordenadores; alunos, notas, gerentes, além de questões sobre racismo, o medo do envelhecimento, o medo da feiura e da violência. E sobretudo o livro fala do poder da paixão.



“Contar a história de mulheres sob a ótica de uma mulher é, sempre, revolucionário. Na narrativa de “Bagunça”, as mulheres tratam de seus assuntos, de sua rivalidade, de sua vida, do conceito de beleza, de suas prisões e do que pode parecer inócuo, mas não”, acrescenta a autora.



O livro “Bagunça” foi contemplado pelo Edital 011/2023 – Difusão Literária, viabilizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).



Sobre a autora Aline Dias

Nascida em Cachoeiro do Itapemirim, Aline Dias passou a infância em Iúna e seguiu para Vitória, onde fez Ensino Médio e se graduou em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).



Trabalhou como repórter para veículos de imprensa como A Tribuna, Folha Vitória, TV Assembleia e Veja.



Lançou os livros: “Vermelho” (2012), Editora Cousa. Novela. “Além das pernas”, (2015), Editora Pedregulho. Contos. “A única coisa que fere é manhã pós-amor” (2017), Editora Cousa. Prosa poética. “Sem a Loucura não dá” (organização) (2017), Editora Cousa. Contos. “E se o mundo descostura?” (2023), Editora Maré. Infantil. “Suja” (2024), Editora Maré. Poemas.

Ficha Técnica:

Capa de Higor Ferraço

Edição da Maré Editora/ Gustavo Binda

Projeto gráfico e diagramação de Gustavo Binda

Prefácio de Manoel Herzog

Orelha de Mara Coradello

Revisão de Maria Gabriela Verediano e Ricardo Aiolfi

Assessoria de imprensa Lorena Meireles

Serviço:

“Bagunça” é um romance de 289 páginas.

Já disponível para pré-venda no site da Editora Maré.

Lançamento: 08/02 (sábado), horário a confirmar.

Local: Hub ES+ Praça Costa Pereira, 30 – Centro, Vitória

Valor: R$ 69,90.