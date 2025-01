Avenida de Lazer é cancelada por causa das chuvas em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro cancelou nesta sexta-feira (10) o início do projeto Avenida de Lazer, previsto para o domingo (12), na Beira-Rio, por causas das chuvas.

A Semesp informa que o evento foi transferido para o domingo seguinte, dia 19. O projeto prevê a realização de diversas atividades recreativas aos domingos do mês de janeiro.

“Como ainda há previsão de chuvas nos próximos dias, achamos melhor cancelar o início do projeto. Estamos empenhados para que toda a programação seja realizada no domingo seguinte”, afirmou o secretário de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

