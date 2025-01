Banhista morre afogado em praia no Litoral Sul do Espírito Santo

Um homem, de 62 anos, morreu afogado na Praia do Coqueiro, em Anchieta, na tarde deste domingo (12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi socorrida por banhistas que estavam na região até a chegada do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o controle da situação e realizou as manobras de salvamento. No entanto, o homem não respondeu aos estímulos e já apresentava coloração arroxeada nas orelhas e boca.

Ainda segundo os militares, a população estava exaltada e foi necessário imobilizar a vítima e continuar as manobras dentro da ambulância do Samu, porém sem êxito.

A Polícia Científica (PCIES) encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou disponível para necropsia e em seguida liberado para os familiares.