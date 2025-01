Urgente! Grave acidente com vítimas interdita rodovia no Sul do ES

Um grave acidente envolvendo três veículos, na tarde desta sexta-feira (17), deixou parte da rodovia totalmente interditada, no bairro Niterói, em Atílio Vivacqua.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos um carro de passeio completamente destruído e dois caminhões na pista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, há vítimas no local, mas a ocorrência ainda segue em andamento.

Assim que houver mais informações a matéria será atualizada.