Beach soccer: equipe do ES lidera ranking mundial e começa bem 2025

A Beach Soccer Worldwide divulgou, na última quarta-feira (8), o ranking mundial de clubes da modalidade referente à temporada de 2024. A equipe feminina São Pedro Beach Soccer ficou no topo da classificação, se consolidando como a melhor do mundo na modalidade. Agora, como primeiro desafio do ano, as capixabas disputam o Campeonato Metropolitano neste sábado (18), em Aracruz.

A conquista reflete uma temporada marcada pelos resultados expressivos da equipe, que conta com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). No time, cinco jogadoras também são contempladas pelo Bolsa Atleta, da Sesport: Andreia Pereira, Ceciliana Mattos, Laine Almeida, Silvana Souza e Taiane Costa.



Para Taiane Costa, a “Tai”, essa conquista é fruto de um trabalho árduo e contínuo ao longo dos últimos anos. Ela destaca que a equipe já estava na disputa pela primeira posição, mas que, segundo ela, o mais importante foi o ano que tiveram vitórias significativas e prêmios individuais, que fortaleceram tanto o desempenho pessoal quanto o coletivo.



“Acho que a gente merecia essa classificação no ranking. Já estávamos ali na briga e sabíamos dos objetivos, que se a gente fosse bem, tanto no Mundial quanto na América Winners, a gente conseguiria ficar em primeiro. Mas o que mais importa é o ano que a gente fez muitas vitórias e prêmios individuais. Isso é importante não só pessoalmente para cada atleta, mas como um grupo, pela trajetória que a gente vem buscando, não só no ano de 2024, mas desde 2021. A gente merece estar onde está pelo esforço e por tudo que a gente fez nesse ano”, destacou Taiane Costa.



Um dos momentos mais marcantes da temporada foi a conquista do Mundial de Clubes Feminino, em setembro. Em uma final contra o Higicontrol, da Espanha, o São Pedro venceu nos pênaltis por 3 a 2, após um empate por 3 a 3 no tempo normal. No ranking mundial, o Higicontrol ficou em segundo lugar.



Além do título mundial, o São Pedro Beach Soccer também levantou a taça da Supercopa do Brasil, em setembro, ao derrotar o Sampaio Corrêa, do Maranhão. Como parte da sequência vitoriosa, o clube também brilhou na América Winners Cup, disputada em El Salvador, onde conquistou o bicampeonato ao superar o Cali Beach Soccer Club, dos Estados Unidos.



Iniciar a temporada no topo do ranking mundial trouxe ainda mais motivação à equipe, que segue focada nos próximos desafios. Tai Costa destacou que a união entre as jogadoras foi um fator-chave para alcançar os resultados.



“Serve muito de motivação, porque temos grandes chances, entre tantas equipes muito boas, de estar sempre entre os melhores. A gente tem uma equipe competitiva, uma equipe que é muito família, e isso faz com que a gente consiga trilhar nosso caminho e nossos objetivos com mais facilidade. A gente realmente se abraça como família. Esse é o diferencial do São Pedro”, afirmou a “Tai”.



A crescente visibilidade do beach soccer tem elevado o nível de competitividade mundial, com o surgimento de novas equipes que se destacam na modalidade. Tai Costa ressaltou que, embora a conquista da liderança seja gratificante, se manter no topo é um grande desafio.



“Ficar em primeiro é muito bom, mas se manter lá é muito difícil. A cada ano surgem novas equipes e países que revolucionam. O beach soccer feminino, que antes não era tão visto, agora está mais acessível e podemos alcançar mais pessoas. Esperamos que este ano seja maravilhoso, errando menos e mantendo o nome do São Pedro no topo”, disse a atleta.