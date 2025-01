Marataízes: Toninho herda dívida de R$ 150 milhões da gestão anterior

Em coletiva de imprensa realizada no último dia 28 de janeiro, em Marataízes, o prefeito eleito Toninho Bitencourt, ao lado de seus secretários, anunciaram oficialmente o que já era visível aos olhos da população.

A gestão anterior, do ex-prefeito Tininho Batista (PSB), deixou uma dívida de R$ 150 milhões e mais R$ 110 milhões a serem devolvidos à conta dos royalties da prefeitura por exigência do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), devido ao uso irregular dos recursos da extração do petróleo em águas oceânicas vinculadas no município.

O rombo nas contas públicas refere-se ao não pagamento de fornecedores e prestadores de serviço. Entre essas, a empresa que fornece combustível à administração, as empresas que realizam as obras públicas no município – algumas já estão paralisadas – aluguéis contratados e outros. Também há pendências com o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que atende a Marataízes e outros municípios.

Apensar das notícias negativas anunciadas, o prefeito eleito e sua equipe estão confiantes no progresso de Marataízes, e não irão ficar olhando para trás, e sim, olhar para frente.

“Não vou ficar olhando para trás, o bom gestor sabe trabalhar com pouco dinheiro, e nós vamos trabalhar muito”, disse Toninho.