BR 262 terá restrição para veículos no Sul do ES; confira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), comunicou na manhã desta nesta terça-feira (14), um alerta para início da restrição de tráfego de veículos de carga com PBTC acima de 57 toneladas na ponte sobre o Rio Jucu, localizada no km 29 da BR-262, Braço Norte, em Domingos Martins.

A autarquia ressalta que a restrição é temporária para a execução de reparo de elemento estrutural secundário na travessia. O trecho está sinalizado e a restrição é até a conclusão dos serviços, com data ainda a ser definida.

A restrição temporária é gerenciada através do Sistema de Gerenciamento de Autorizações Especiais de Trânsito (SIAET), ferramenta de controle do tráfego nas rodovias federais e visa assegurar a segurança viária e a preservação da infraestrutura rodoviária.

