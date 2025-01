Briga termina com uma pessoa ferida e um morto em São José do Calçado

Uma desavença antiga terminou com um morto e uma mulher baleada, na noite do último sábado (18), no Centro de São José do Calçado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante patrulhamento de rotina, uma equipe foi informada por populares que uma briga em um estabelecimento da região tinha acabado com duas pessoas baleadas.

Os militares seguiram em direção à residência do suspeito onde encontraram a esposa do acusado baleada em um veículo na estrada. Ela contou à polícia que a vítima possuía uma rixa antiga com o marido dela, onde os dois já haviam trocado ofensas e agressões.

A mulher contou ainda que estava no bar no distrito de São Benedito, quando o autor e a vítima se encontraram e iniciaram uma discussão, até que o suspeito jogou uma lata de cerveja contra o homem, que, em resposta, ameaçou o outro com um canivete.

Nesse momento, o suspeito disparou contra a vítima. A esposa também foi atingida por um disparo de arma de fogo e colocada dentro do carro, enquanto o marido fugiu em outro veículo.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a caminho do hospital. O caso segue sob investigação.