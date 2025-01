Filho de vereador morre em grave acidente em Jerônimo Monteiro

O filho do vereador de Alegre, Alexandre Duarte Venâncio, conhecido como Xodó, morreu na manhã desta quinta-feira (9), após um grave acidente na BR-482, próximo ao bairro Quinta Turma, em Jerônimo Monteiro.

Em depoimento a Polícia Militar (PMES), o condutor do carro, modelo Fiat TORO, afirmou que reduziu a velocidade ao passar pelo quebra-molas, quando o condutor da motocicleta, Felipe Cassa Duarte Venâncio, de 32 anos, tentou ultrapassar, batendo na traseira do seu veículo. Em seguida teria se desequilibrado, invadido a contramão e batendo de frente com o caminhão.

A polícia informou ainda que chegou no local e já encontrou a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao filho do vereador, mas ele acabou não resistindo e veio a óbito a caminho do hospital de Jerônimo Monteiro.

Os motoristas do carro e do caminhão fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para ambos.