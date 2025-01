Cachoeiro intensifica assistência a famílias desalojadas por chuvas

As fortes chuvas que caem na região nos últimos dias provocaram o transbordamento do Rio Itapemirim no distrito de Pacotuba nesta quinta-feira (9), deixando 67 famílias desalojadas.

Ao todo, segundo dados parciais, 167 pessoas foram retiradas de suas casas devido à enchente e estão sendo acolhidas no ginásio da comunidade.

Desde a madrugada, a Defesa Civil Municipal está atuando nas ocorrências, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

No ginásio, as famílias desalojadas estão recebendo assistência imediata, com refeições, colchões, água, kits de higiene pessoal e cestas básicas fornecidas pela Semdes. Uma cozinha comunitária foi instalada no local para atender à demanda.

Além disso, caminhões da Prefeitura estão auxiliando os moradores na retirada de pertences das casas afetadas pelas cheias. “Estamos trabalhando para minimizar os danos causados pela enchente e garantir que as famílias tenham o suporte necessário neste momento crítico”, explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Daróz.

Mais possibilidade de chuvas intensas

Daróz também alertou sobre a possibilidade de mais chuvas nos próximos dias. “O Rio Itapemirim está acima do nível normal, e o alerta para transbordamentos em outros pontos da cidade segue ativo. Pedimos que os moradores de áreas ribeirinhas fiquem atentos e acionem a Defesa Civil em caso de necessidade”, destacou.

A Defesa Civil Municipal permanece em regime de prontidão e pode ser acionada 24 horas pelos números (28) 98814-3497, 193 ou 190.

A Prefeitura reforça o compromisso em prestar todo o suporte às famílias afetadas e pede que a população continue monitorando os canais oficiais para atualizações sobre a situação das chuvas no município.