Cachoeiro: médico fala sobre risco de doenças causadas pelas enchentes

Com o período de chuva e, consequentemente, as enchentes que tomaram conta dos municípios nos últimos dias, a população precisa ficar atenta aos riscos de doenças que esses alagamentos podem causar. O médico Vitor Moraes, clínico-geral que atua no Santa Casa Especialidades, explica que a principal delas é a leptospirose, provocada pela urina do rato.

Leia também: Janeiro Roxo: Cachoeiro intensifica ações contra a Hanseníase

Segundo o especialista, os principais sintomas são febre, mal-estar e dor muscular, principalmente na região da panturrilha. “Esses são os sintomas mais leves, que podem evoluir para um quadro mais grave e podem até fazer com que seja necessário o tratamento com hemodiálise”, alertou.

Moraes lembrou ainda que existem outros tipos de doenças que podem surgir durante as enchentes em pessoas que tiveram contato com a água das chuvas.

Entre elas, a hepatite, que tem sintomas parecidos com a leptospirose, mas se diferencia por apresentar uma coloração amarelada na região dos olhos, conhecida como icterícia. Pode ainda causar problemas no fígado e ocorre principalmente em pacientes que têm contato oral com a água da enchente.

Além dessas enfermidades, o médico alerta também para o aumento de casos de gastroenterite nesse período, causada tanto por vírus quanto por bactérias. “Os sintomas são diarreia, febre e mal-estar. Se for necessário entrar nesses locais alagados, as pessoas devem usar botas ou roupas que evitem o contato direto com a água.”

A recomendação principal é lavar as mãos, os alimentos e sempre ingerir água potável. Caso não seja possível, o médico recomenda que fervam a água antes do consumo, caso não exista filtro nas residências. “São cuidados que podem ser feitos para evitar essas principais infecções”, orientou Moraes.